期刊《水資源研究》（Water Resources Research）一項最新研究表明，美國科羅拉多州的山區河流正在「生鏽」，而氣候變暖正是罪魁禍首。同時，北極的河流中也觀察到有毒重金屬的增加，導致人們擔憂類似現象可能擴及全球。
研究團隊分析美國安第斯山脈到歐洲阿爾卑斯山等各地山區的的水質資料，發現最近數十年內山間溪流的重金屬含量有所增加，但尚未得知該現象的成因。研究人員進一步分析科羅拉多州22條山間溪流40年來的水質資料，發現銅、鋅和硫酸鹽濃度在過去30年內成長整整1倍。
研究指出，增長的重金屬濃度中或有半數來自乾燥天氣和河流流量減少，但另一項主因則是地下冰融化，導致更多的岩石暴露在地下水中並釋放出其中所含的金屬。
研究稱，水中的重金屬會在過程中被逐漸稀釋，到達下游城市和田野時，已經不太可能構成重大污染問題。但對於山區居民而言，可能需要額外處理才能確保水安全。隨著氣候持續變暖，這項問題可能進一步惡化並影響世界更多地區。
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