行政院長卓榮泰今（22）日接見新加坡前國會議長阿都拉（H.E. Abdullah Tarmugi）率領的慶賀團一行，這也是卓揆上任後首個公開接見行程。卓揆表示，台星多年來在各領域已有許多交流合作，台星經濟夥伴協定（ASTEP）自生效迄今，已邁入十周年，雙邊經貿投資不斷成長；去年新加坡是全球唯一訪台人數超越疫情前的國家，期盼雙方在深厚的情誼基礎上，繼續深化各項交流合作。

卓揆致詞時指出，新加坡新任總理黃循財於上周三（5月15日）正式上任，他要向黃總理表達祝賀之意，而今日也是他就任行政院長的第三天，雙方都正帶領新的政府團隊為國家和人民打拚，他相信台灣和新加坡在既有深厚的民主政治基礎上，再加上雙方人民皆願意發揮團結合作的精神，一定可以在政務推動上順利無縫接軌。

卓揆表示，阿都拉前議長繼2016年來台參加蔡英文總統就職慶祝活動後，此次再度率領代表團一行前來祝賀賴總統與蕭副總統就職，他要代表賴總統、蕭副總統及全體國人向阿都拉前議長及所有代表團成員表達誠摯謝意。

卓揆指出，台星多年來在各領域已有許多交流合作，在經貿交流方面，台星經濟夥伴協定（ASTEP）自2014年生效以來，今（2024）年已正式邁入十周年。同時，新加坡對台投資亦不斷成長，去年該國已成為台灣最大的外資來源國，在台投資金額達到22.8億美元；另一方面，新加坡也是台灣在東南亞最大的投資目的國，台灣直接投資新加坡金額達到24.4億元，比重相當高。

卓揆進一步表示，雙方政府自1983年起，已有超過5千名台星學生參加高中生交流計畫；近年，雙方政府於2023年簽署「台星醫衛合作備忘錄」，顯見台星雙邊交流合作相當多元，且切合雙方實際需求。

卓揆強調，台星雙方都有非常完善的公共衛生體系，並成功度過COVID-19百年大疫，而疫情過後，2023年新加坡也是全球唯一訪台人數超越疫情前的國家，非常不簡單。新加坡不論在政府效率、經濟發展或經貿投資等方面，都值得台灣學習，期許雙方肩負讓人民更幸福的共同使命，持續追求良善民主治理，並在深厚的情誼基礎上，繼續深化各項交流合作。

隨後，阿都拉致詞時表示，此次是他第三次造訪台灣，新加坡與台灣的關係非常悠久、持續、深入且廣泛，雙方人民間的交流也非常熱絡，例如新加坡去年到訪台灣人次即超過46萬人次，已恢復到疫情前的80％。

阿都拉強調，「台星經濟夥伴協定」（ASTEP）自生效迄今已邁入十周年，未來雙邊會在此一基礎上，持續增進彼此經貿投資，相信新加坡政府在黃循財總理領導下，一定會繼續朝深化雙邊合作發展的方向前進。