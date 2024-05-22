00940（元大台灣價值高息）砍在阿呆股？00940近期大換股，剔除21檔個股、同時新增21檔，原先包含投顧在內的各類法人、投資人，都等著大啖00940豆腐，沒想到出乎市場預料，統計3天以來00949剔除的21檔個股全數呈現上漲，反倒是00940新納入的成分股僅有4檔在這3天走揚，其餘清一色股價綠油油，跌幅最高的是國產，3天股價重挫近1成。
遭00940剔除成分股的21檔中，近3日漲幅最高的是神基，除在5/20當天跳漲3.3%，昨（5/21）更是拉出一根漲停大紅K棒，重新站回5日線，累計3天漲幅超過12%。00949倒出的籌碼，外資進場撿便宜，3個交易日買超1.21萬張。
遭剔除的成分股中漲幅第2的是光洋科，漲幅逾9%，外資買超1.64萬張；第3名則是神達、漲幅7.8%，外資買超4.6萬張。其餘3日累積漲幅超過6%的還有中磊（6.4%）和合勤控（6%），外資分別買超7620張和5785張。
其餘個股包含中碳、光寶科、耕興、南茂等，3天都有3.12%到5.9%的漲幅。
反倒是00940新增的21檔成分股，這3個交易日有17檔是呈現下跌，僅有4檔華碩、華立、第一金及新日興是呈現上漲，其中以新日興漲幅最為驚人，3天漲幅逾9%。
在00940新增成分股中，跌幅最重的兩檔為國產、跌幅9.46%，另一檔則是長榮航、跌幅5.75%，其中外資近3日賣超1.15萬張國產，賣超10.3萬張長榮航。
其餘新增成分股中從欣陸到漢翔，3個工作日以來的跌幅從1.55%到4.88%。
免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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