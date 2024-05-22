纖維事業部營運已從谷底攀升；進入瓶酯出貨旺季、泰國廠回收酯粒產能持續增加；光電業務切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈；旗下新碩先進化工雙氧水第二季投產，新纖（1409）預期，第二季整體產業景氣有望較首季更好，對下半年期望更高。

化纖、工程塑膠、光電，是新纖三大主要事業。

新纖累計今年1～4月合併營收146.56億元，年增20.48％。新纖指出，長纖產線目前稼動率都可維持在9成以上，加上持續致力於差異化產品，今年毛利率應會優於去年。

隨著第二季進入產業旺季，新纖指出，酯粒產品稼動率維持滿載，力拚全產全銷。此外，去年第三季投產、年產能21萬噸泰國的泰新廠再生聚酯（R-PET）產品，也維持全產全銷。

至於光電事業中，新纖指出，積極投入新品的開發，其中，在折疊手機領域應用逐漸升溫，新纖在光電業務方面切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈，看好未來三～四年應用可望起飛。

另外，與比利時化學公司蘇威集團（Solvay）合資的新碩先進化工，生產的電子級過氧化氫(雙氧水)，搶攻7奈米及以下的半導體商機，第二季開始量產，對新纖的貢獻營收將可逐季增加。