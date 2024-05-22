近期市場無關鍵數據公布，美國聯準會官員談話左右匯市走勢。美國聯準會（Fed）官員暗示年底前降息，官員鴿派發言，美元指數走勢震盪，22日主要亞幣各有題材牽引、升貶互見，隨台股走揚，新台幣兌美元開低走高，後續在區間內震盪為主，終場收在32.275元、小升1.9分，結束近期連三黑，總成交量14.765億美元。

匯銀主管指出，外資維持雙向操作，上午小幅匯出，盤初進口商小幅買匯，新台幣開盤走跌，但隨著台股創高，外資午後回補台股，加上出口商拋匯，匯價不到1小時內貶幅收斂並轉升，午盤後一度升至32.235元，後續在區間內震盪，終場小升作收，盤中流動性充足，央行持續場邊隔岸觀火。

匯銀主管表示，周四Fed公布會議記錄，以及輝達公布財報，但此前市場沒有題材，主要關注Fed官員講話為主，Fed理事Christopher Waller暗示年底仍可能降息，發言讓美元指數出現起伏，非美幣別也跟著反應。

根據央行統計，美元指數小漲，22日主要亞幣升貶互見，新台幣升0.06％、韓元升0.03％，星幣貶0.03％、人民幣貶0.04％、日圓貶0.11％。

外匯交易員強調，近期匯市交投又量縮，市場靜待周四凌晨Fed會議紀錄公布，但因近期Fed官員公開發言已經講了很多，淡化會議記錄對市場影響；而接下來美國將公佈個人消費支出物價指數（PCE）結果，在此之前匯市仍偏觀望。

交易員進一步說，本周也要注意周四輝達財報出爐，將直就牽動台股表現，並連帶影響新台幣走勢，回歸基本面來看，AI相關題材要好，資金注入台股，新台幣才有支撐力道。