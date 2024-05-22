為應對氣候變遷帶來的生態挑戰，台積電今(22)日宣布啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，連結廠區周邊綠地與政府、民間團體資源，從棲地保育、物種復育及知識培力三大面向，深化推動生物多樣性行動。

計畫首波將以台中廠區為起點，與觀察家生態顧問公司合作，連結筏子溪與大肚山的破碎生物棲地。透過農地與林地營造、廊道結構調整等，建構一完整的淺山生態環境。觀察家總經理黃于玻表示，台積電的投入有助引領更多企業參與，共同建構國土生態網絡。

台積電除持續進行的復育行動外，新納入6種瀕危物種進行保護，包括穿山甲、石虎、草鴞等。長期營造友善環境，提供棲地及補充族群數量，期能改善這些物種的生存力。

為扎根環境教育及保育理念，台積電與生物多樣性研究所及野鳥學會合作，設置生物多樣性獎項。每年提供高達96名學者獎助金及支持63件關鍵性生態研究，同時也將舉辦交流研討會，促進跨域合作。

另外，透過鳥類資料庫eBird Taiwan及愛自然平台iNaturalist，發展公民科學家社群，鼓勵民眾拍攝上傳物種影像紀錄，建置生態大數據;長期並將發展AI辨識及鳥音識別工具，精進本土物種資料。農委會生多所所長楊嘉棟表示，希望透過提升公眾認知及參與度，將生物多樣性保育工作推向主流。

台積電資深副總暨ESG主席何麗梅表示，身為全球領先半導體公司，台積電將發揮號召作用，攜手各方強化資源整合及擴大行動版圖，落實科技與生態共融的願景，於全球據點展開永續發展的關鍵布局。