520之後，前總統蔡英文卸任後將兌現2016年推動年金改革時承諾，比照公務員領取年改後的所得天花板，將每月禮遇金從每月25萬自砍為領約8萬6,000元，僅有原本禮遇金的34.5％。

據《卸任總統副總統禮遇條例》規定，卸任總統每月可獲得25萬元禮遇金、卸任副總統為18萬元，並會隨著公教人員待遇進行調整，此外，另外提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用。

據悉，以公務人員最高採計年資40年，所得替代率70％，最高800俸點計算，公務員今（2024）年月退上限為86,342元，蔡英文比照該上限金額領取禮遇金，也就等同自砍16萬餘元。

據蔡英文最新一期財產申報，存款達6,298萬元、有價證券413萬元，另有台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區多筆不動產，身價驚人。

反觀，軍公教年改的後遺症還不只退撫基金財務危機未解，還讓公教人員滿到65歲才敢退休、阻斷年輕人升遷機會、公教體系老化恐見斷層、士氣低落、人才流失等問題日趨嚴重。

蔡英文自砍禮遇金16萬元，對於她身價減損只是九牛一毛，但遭砍年金、又被視為「貪婪老人」的軍公教退休族情何以堪，原地踏步的勞保年改也懸而未解，撥補只是止痛藥、不是萬靈丹，面對勞保破產疑慮，新任總統賴清德不得不直球對決。