首屆全球供應鏈論壇21日正式於在加勒比海東部島國巴貝多的橋鎮（Bridgetown）拉開序幕。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）指出，氣候變遷正在加劇現有的地緣政治挑戰，對全球貿易和供應鏈造成壓力。

巴拿馬運河是連接大西洋和太平洋的全球重要貿易通道，由於聖嬰現象導致降雨量低於正常水準，運河水位也因此下降。貿發會議先前估算，相較2021年12月的峰值，2024年1月和4月的運河總通航量分別下降49％和42％。

貿發會議秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）會前造訪巴拿馬運河時表示，海運促成全球80％以上貿易，若海運效率低下或成本過高，就無法建立全球供應鏈。她敦促各方採取行動，共同應對全球貿易和供應鏈所面臨的威脅。

全球供應鏈論壇於21日開幕，為期4天的議程中將舉行逾60場會議，集結各國官員、國際組織、學界和運輸、貿易、物流和供應鏈管理各界人士出席會議。討論將圍繞融資、貿易便利化、運輸連結性、數位化和技術、適應和減緩氣候變遷以及減少災害風險等議題。

貿發會議是全球南方國家在世界舞台上的堅定倡導者，本次論壇也是成立60週年紀念活動的一部分。貿發會議表示，地緣政治和氣候相關挑戰已日漸改寫貿易模式並重組供應鏈，因此韌性和永續性將為本次主要討論內容。

論壇旨在應對海島和內陸發展中國家各自面對的獨特挑戰，由於部分經濟體遠離主要貿易航路，格外容易受到供應鏈中斷影響。

論壇還將重點關注區塊鏈、人工智慧等新興技術，並商討如何促進貿易的尖端數位創新。會議還將評估數位化和自動化如何重塑跨境貿易流程、提高效率。