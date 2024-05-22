主計總處今（22）日公布4月失業率，在內需服務業復甦帶動下，失業率連續第二個月下降，降至3.36％創近24年同月最低，顯示景氣朝穩定方向發展。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然4月製造業就業人數年減1.4萬人，但服務業年增9萬人，尤以住宿餐飲業已連續20個月成長，累計20個月所增加的就業人數高達6.2萬人，反映在疫後復甦帶動下，服務業就業機會持續成長。
陳惠欣說，從4月的統計看來，國內景氣仍朝穩定方向發展，排除疫情期間，近五年5月失業率與4月相較，呈現持平或下降，以去年而言，即降低了0.04個百分點，依往年經驗，隨著6月畢業生走出校園尋職，失業率才會開始上升，這個季節性上升會持續到8月。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：