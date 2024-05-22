主計總處今（22）日公布4月失業率，在內需服務業復甦帶動下，失業率連續第二個月下降，降至3.36％創近24年同月最低，顯示景氣朝穩定方向發展。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然4月製造業就業人數年減1.4萬人，但服務業年增9萬人，尤以住宿餐飲業已連續20個月成長，累計20個月所增加的就業人數高達6.2萬人，反映在疫後復甦帶動下，服務業就業機會持續成長。

陳惠欣說，從4月的統計看來，國內景氣仍朝穩定方向發展，排除疫情期間，近五年5月失業率與4月相較，呈現持平或下降，以去年而言，即降低了0.04個百分點，依往年經驗，隨著6月畢業生走出校園尋職，失業率才會開始上升，這個季節性上升會持續到8月。