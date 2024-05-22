對於國台辦批評總統賴清德520就職演說是「台獨獨白」，行政院長卓榮泰22日受訪時表示，這看法跟世界其他國家不同，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬就是現狀，會維持歷史的事實。
卓揆22日赴花蓮縣視察公路搶修復建進度－下清水橋時，接受媒體聯訪時表示，國台辦的看法跟世界其他相關國家或是一些重要人士的看法不盡相同，但他要特別強調的是，中華民國歷史就是一個主權獨立的國家，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬就是現狀，我們要維持的就是歷史的事實跟現在的現狀，我們不會做任何的改變。
對於國台辦批評總統賴清德520就職演說是「台獨獨白」，行政院長卓榮泰22日受訪時表示，這看法跟世界其他國家不同，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬就是現狀，會維持歷史的事實。
卓揆22日赴花蓮縣視察公路搶修復建進度－下清水橋時，接受媒體聯訪時表示，國台辦的看法跟世界其他相關國家或是一些重要人士的看法不盡相同，但他要特別強調的是，中華民國歷史就是一個主權獨立的國家，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬就是現狀，我們要維持的就是歷史的事實跟現在的現狀，我們不會做任何的改變。
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