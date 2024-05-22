為緩和立法院緊張氣氛，使國政推動更佳順利，行政院長卓榮泰22日赴立法院拜會立法院長韓國瑜，遞出橄欖枝。卓榮泰受訪時透露談話內容，強調新內閣沒有蜜月期，只有行動力高峰期，並與韓國瑜達成共識，希望自己31日赴立法院備詢時，不要有任何插曲，讓人民重新看到立法、行政兩院良善的互動。

卓揆22日赴花蓮視察公路搶修復建進度-下清水橋受訪時表示，非常感謝韓國瑜、立法院副院長江啟臣，在國會非常忙碌的情況之下，特別撥冗，跟我們做了相當深入的交談。

卓揆透露，他向韓國瑜表達，知道新內閣團隊沒有蜜月期，只有我們行動力的高峰期，我們即將面對所有國人關心的問題，所以行動創新內閣已經完全就定位。

卓揆並透露，韓國瑜跟他都有相同的想法，要把福國利民的法案政策放在最優先，有爭議的希望盡量擺在一邊，讓國人可以看到一個有效率的國會，看到一個互動良好的行政、立法兩院。

卓揆並拜託韓國瑜，行政院在兩周前已經送出了「打詐四法」的修法和立法，希望這個立法、修法的過程，能盡速拜託立法院的同仁們能夠來完成。因為我們看到台中捷運事件，見義勇為的長髮哥在現場那麼勇敢，身負重傷，去制止這個不幸事件的擴大，但是竟然有詐騙集團、宵小之徒，利用他這樣的受傷行騙，這令他非常地無法接受，甚至是深惡痛絕。全國人民對於詐騙集團的囂張狂妄，到此應該要做很斷然的處置。希望盡快通過防詐的四法，讓我們手中握有利器，行政單位也會在這個基礎上，加快我們跟詐騙集團之間做更多的法律戰跟事實的作戰。

卓揆說，他還向韓國瑜表達行政院一本過去我們所堅持的，希望能夠用誠意溝通、人民優先，來進行兩院妥善合理的互動，但是也希望是互相的包容、互相的尊重，他一直要求行政院的團隊跟所有的同仁，必須要由自己行政中立、依法行政做起，這樣我們才能夠捍衛民主、捍衛憲政，也希望我們所依據的法律是在國會裡面經過這個國會的程序正義所給我們的指引。

因此卓榮泰表達，與韓國瑜兩人都有共同的責任，韓必須要照顧立法院同仁的安全，他也必須照顧所有閣員們能夠在立法院秉持專業、暢所欲言，表達我們的理念，這個我們的責任是相同的。同時，也希望韓國瑜及江啟臣能夠跟所有的立法院同仁拜託一件事情，5月31日他應邀到立法院做施政報告，希望能夠順利，但千千萬萬不要有任何的插曲發生，我們會和和氣氣，也希望立法院不要因為他而失去了和氣，對此韓也欣然答應，他希望從這樣善意的出發點，會讓人民重新看到立法、行政兩院良善的互動，讓人民知道所有的事情，國家都會看著，國家都會照顧，就跟今日來到這裡一樣，當我們展現我們的誠意跟決心的時候，讓災民感受到我們要解決問題的誠意，這個才是人民最需要的，也就是真正所謂福國利民的政策。

卓榮泰22日率同行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱及副祕書長王貴蓮等人前往立法院拜會韓國瑜、江啟臣，和立法院秘書長周萬來等人。