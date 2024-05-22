半導體設備零組件廠意德士（7556）22日參與櫃買業績發表會，董事長闕聖哲表示，今年首季市況雖仍平緩，但該公司透過增加海外市場及非半導體領域出貨增加，推升整體營運止跌回升，預期該公司今年營收可望較去年成長。
此外，在營運布局方面，闕聖哲也表示，目前竹東廠目前已接近滿載，符合他在2020年公司正式掛牌上市前的預期，而由於目前公司營運持續擴張，因應未來營運需求，該公司竹東新廠預計今年第三季動工，預計主建物將於明年9月完成，若進展順利，將於2026年初生產，該新廠的產能將是目前竹東廠產能的2倍。
半導體設備零組件廠意德士（7556）22日參與櫃買業績發表會，董事長闕聖哲表示，今年首季市況雖仍平緩，但該公司透過增加海外市場及非半導體領域出貨增加，推升整體營運止跌回升，預期該公司今年營收可望較去年成長。
此外，在營運布局方面，闕聖哲也表示，目前竹東廠目前已接近滿載，符合他在2020年公司正式掛牌上市前的預期，而由於目前公司營運持續擴張，因應未來營運需求，該公司竹東新廠預計今年第三季動工，預計主建物將於明年9月完成，若進展順利，將於2026年初生產，該新廠的產能將是目前竹東廠產能的2倍。
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