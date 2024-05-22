高鐵延伸宜蘭工程被質疑選址不當導致進度停滯，交通部鐵道局22日表示，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設，選定站址係經專業評估及地方共識，目前依環評法規定，持續辦理二階環評作業，絕無延宕情事，待二階環評通過後就會陳報交通部，並核轉行政院審議。
交通部鐵道局指出，為廣納各界意見，在2021年曾辦理2次地方說明會，基於各界對縣政中心以南350公尺處之站址方案較具共識，鐵道局2022年陳報可行性研究暨綜合規劃報告至交通部，隨後交通部召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告環評前審查會議」，結論以縣政中心以南350公尺處之站址方案為高鐵站址優選方案，並由鐵道局辦理環評作業。
鐵道局說明，本計畫為表定二階環評案件，2022年啟動環境調查，經環評大會決議本案賡續辦理二階環評，目前已完成3場環評公開說明會及範疇界定，依去年範疇界定結論辦理二階環評四季環境調查，目前相關程序皆照環評法規定辦理，依既定進度持續作業中。
高鐵延伸宜蘭計畫是宜蘭縣期盼多年的重大建設，對於宜蘭及整個東部未來長遠發展影響甚鉅，鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭工程絕無延宕情事，後續二階環評通過後，鐵道局將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。
鐵道局表示，將依既定期程持續辦理相關作業，並與宜蘭縣政府共同落實TOD都市運輸發展理念，朝淨零碳排及永續發展的政策目標邁進，以期儘速完工通車，促進經濟發展並提升生活品質。
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