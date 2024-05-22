綜合陸媒報導，繼螞蟻集團杭州退地後，21日有消息稱，小米集團在上海市徐匯區取得的一宗商業辦公地塊也已經退地。
針對上海退地一事，小米對於媒體的詢問尚未回覆。不過，根據上海市規劃和自然資源局下發的檔案顯示，該地塊確實已經「退地」。
由於小米拿地二年時間內未對地塊進行開發，在今年3月，上海市規劃和自然資源局重新將地塊收回，並列入了徐匯區今年土地儲備計畫中。
綜合陸媒報導，繼螞蟻集團杭州退地後，21日有消息稱，小米集團在上海市徐匯區取得的一宗商業辦公地塊也已經退地。
針對上海退地一事，小米對於媒體的詢問尚未回覆。不過，根據上海市規劃和自然資源局下發的檔案顯示，該地塊確實已經「退地」。
由於小米拿地二年時間內未對地塊進行開發，在今年3月，上海市規劃和自然資源局重新將地塊收回，並列入了徐匯區今年土地儲備計畫中。
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