證交所今（22）日公布上市公司第一季財務報告每股淨值資料，中視（9928）等4檔每股淨值回復至票面，自明（23）日起恢復信用交易。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之113年第一季財務報告之每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券：無。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有4種：億泰（1616）、宏旭-KY（2243）、立德（3058）、中視等。自5月23日起實施。