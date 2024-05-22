403地震帶動危老都更、修補急單增加；台積電持續建廠牽動科技廠辦建案持續成長，預拌混凝土廠對第二季營運成長審慎樂觀；環泥(1104)預期第二季本業會比首季成長。國產建材(2504)預拌混凝土庫存訂單在3個月內從760萬立方米增加到800萬立方米。

環泥首季的營業利益2.46億元，年增27％。

環泥副總楊宗仁指出，目前手中訂單仍以中南部科技廠辦建案為多。加上青安貸款所引發的購屋潮，房地產市場持續穩增長。都對預拌混凝土需求有潛在的增加。

除此之外，環泥另一主要本業石膏板的銷售，也在危老都更案源增加下，第二季出貨量有比首季成長。

市場預估，環泥預拌混凝土及石膏板本業今年的成長幅度應有5-7％。

國產建產副總邱隋益認為，第二季雖有雨季天候因素干擾；不過在中南部科技廠辦工程案量增加下，對預拌混凝土的需求只會增、不會減。

另外，邱隋益也指出，此次403地震，全省各地危老都更、修補的案件也有明顯增加，國產建材庫存訂單量在1季之內增加了5.2％。

邱隋益表示，除預拌混凝土出貨增加，先前出售資產的10多億元也會在第二季入帳、可貢獻每股0.8元。所以，第二季的財報應會比首季有明顯的成長。