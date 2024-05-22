403地震帶動危老都更、修補急單增加；台積電持續建廠牽動科技廠辦建案持續成長，預拌混凝土廠對第二季營運成長審慎樂觀；環泥(1104)預期第二季本業會比首季成長。國產建材(2504)預拌混凝土庫存訂單在3個月內從760萬立方米增加到800萬立方米。
環泥首季的營業利益2.46億元，年增27％。
環泥副總楊宗仁指出，目前手中訂單仍以中南部科技廠辦建案為多。加上青安貸款所引發的購屋潮，房地產市場持續穩增長。都對預拌混凝土需求有潛在的增加。
除此之外，環泥另一主要本業石膏板的銷售，也在危老都更案源增加下，第二季出貨量有比首季成長。
市場預估，環泥預拌混凝土及石膏板本業今年的成長幅度應有5-7％。
國產建產副總邱隋益認為，第二季雖有雨季天候因素干擾；不過在中南部科技廠辦工程案量增加下，對預拌混凝土的需求只會增、不會減。
另外，邱隋益也指出，此次403地震，全省各地危老都更、修補的案件也有明顯增加，國產建材庫存訂單量在1季之內增加了5.2％。
邱隋益表示，除預拌混凝土出貨增加，先前出售資產的10多億元也會在第二季入帳、可貢獻每股0.8元。所以，第二季的財報應會比首季有明顯的成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：