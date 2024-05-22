倒數十天，還有3成民眾未申報綜所稅。財政部統計，截至5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，占去年總申報件數663萬件的71％，提醒尚未申報的民眾應儘速辦理結算申報，並建議使用手機報稅。
台北國稅局說明，手機報稅操作簡單，不必安裝App，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」進入手機報稅系統頁面，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號＋查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證，即可申報。
台北國稅局強調，手機報稅除了可以優先退稅，今年更新增「查調資料稅額估算表」，只要輸入登入設定的檔案密碼（預設密碼為納稅義務人身分證統一編號）即可開啟並檢視估算資料。
國稅局同時提醒，納稅義務人使用繳稅取款委託書繳納112年度綜合所得稅結算申報自繳稅款，將於6月12日零時起陸續辦理提兌作業，請民眾務必於6月11日前檢視結算申報填報扣款的帳戶，預留足額存款。
若因納稅義務人資料填寫錯誤（如身分證號、金融機構代號或帳號錯誤或誤用已結清帳戶）或於結算申報截止日（113年5月31日）存款不足等原因致無法提兌或提兌不足，國稅局將填發繳款書通知納稅義務人限期繳納。
在這種情況下，國稅局也會就未繳納稅款，自結算申報截止日的次日起，至限期繳納補徵稅款日止，按日加計利息，一併徵收。
舉例說明，甲君以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納稅額5千元，如該存款帳戶在結算申報截止日的餘額僅2千元，國稅局將就不足的3千元通知李先生限期繳納，並自6月1日起依固定利率1.6％按日加計利息。
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