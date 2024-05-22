【時報記者張漢綺台北報導】AI資料中心需求高度成長，聯鈞(3450)看好AI資料中心前景，聯鈞總經理宋天增表示，聯鈞身處在AI相關供應鏈中，技術及產能已準備妥當，樂觀看待未來營運將跟著AI趨勢成長，AI相關產品將成為公司今年營運成長主要動能。

聯鈞今天下午在證交所舉行法說會，聯鈞主要提供雷射封裝、模組組裝與相關測試代工服務，主要產品及應用包括：工業用Hi-Power Laser、車用Lidar、Tele-COM的G_PON與EML、Data-COM的資料中心、TRx與AOC、AI/ML的TRx、AOC、LPO、ELS與ELSFP、Process的Silicon Photonic與CPO，以及Gan的Power與RF等。

受惠於AI資料中心需求強勁，聯鈞今年第1季合併營收12.85億元，由於AI與資料中心佔營收比重從2023年的不到20%大幅拉升至今年第1季接近50%，推升單季合併毛利率至20%，年增2.83個百分點，稅後盈餘為4443萬元，每股盈餘為0.31元。

宋天增表示，今年第1季毛利率上揚，主要是因公司下半年做了好的調整，AI與Data-Center等產品組合對公司有幫助，我們去年開始做AOC Transceiver design In，並於去年第4季陸續進入供應鏈中，今年第1季開始有正常出貨，良率與產能趨於穩定，我們會跟著客戶需求及市場成長。

就應用別來看，今年第1季半導體相關營收為10.61億元，光電相關營收約2.24億元。

宋天增表示，整個產業鏈對AI資料中心樂觀看法是一致的，資料中心與AI在今年下半年跟2025年展望是好的，聯鈞已經在供應鏈裡面，技術及產能也準備妥當，我們會把技術及產能穩定好來因應客戶市場需求，相信我們不會落後。

在Data-COM及Tele-COM方面，宋天增表示，目前Data-COM出貨主力以400G為主，100G因價格相對低，主要是因應客戶需求；至於Tele-COM面臨紅色供應鏈很大價格競爭及產能壓力，我們配合Tier 1客人選擇高端產品訂單服務，不接觸紅色供應鏈相關低單價產品，由於我們發展方向在比較高技術門檻及高單價產品，後續營收比重不會衝太高。

在CPO部分，宋天增表示，聯鈞CPO主要是製程代工服務，以800G以上產品為主，目前CPO技術及製程已經Ready，與客戶做相關規格確認及製程的溝通，真正要大量量產，要看業界對CPO明確需求及客戶需求，聯鈞先把技術準備好，一旦市場上市，我們就可以做好服務給客戶。