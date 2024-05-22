【時報記者莊丙農台北報導】由永佳捷（Masada電梯）科技公司主辦的1949台商學媒體論壇，對於這幾年來經營權之爭，董事長許作名對於家族傳承認為，要先看第二代接班的「意願」及「能力」，義守大學企管系教授鍾喜梅則認為，假使公司股權高度掌握的第一代手中，傳承是非常難進行。

許作名4月發表著作「台灣資本1949~台商學」，不但出版已經二刷，也引起美國哈佛大學商學院的關注，到目前為止，在博客來人文社科類7日暢銷書仍排名第二。而在這次論壇上許作名指出，企業要成功很不簡單，第一代都是超人、膽識過人，機運也相當重要。但到了第二代，往往只強調證明自己能力，企業就容易出問題。但不是說不能傳承，是傳承要看第二代的意願，也要看第二代的能力。許作名還是認為，家族成員在公司或家族辦公室上，只有去監督或者提出一個大願景及方向就可以，經營還是交給專業經理人就可以。但國內有些企業家做到80歲都還沒交權，主要還在於二代沒有培養好以及心裡有所不甘，把自己的公司當作寶貝，不願意交出，那經營企業就很累。

鍾喜梅也同意看法，她說，這就是「人性」，她遇到不少企業家，當所有的權利都掌握在手上，老闆很厲害，當然就公司有沒有問題，但是一旦有狀況，就不知道怎麼交棒，因為已經很習慣做很多事，也習慣兒子要聽他的，所以沒有接班計畫。以現在案例來看，真正交棒做的好的比例，真的很有限，因為最後還是會回到人性。

眾博法律事務所主持律師許兆慶看法認為，問題在兩個方面：一是人、另一個是股權，人選的安排很難，如果家族裡面有沒有一個人真的適合去經營這個家族企業，本身就是一個大問題，真的不適合的情況之下，應該回歸公司治理。

在股權安排上，大立光大股東們已經預想到這些事，所以以家族財產設立閉鎖性股份有限公司，以統籌家族持股並掌控家族企業經營權，讓股權世代傳承在家族內，另外像日月光、台塑集團也是如此方式規畫，如果沒有這些規畫，現在臺式企業大概沒有辦法維持20幾年的穩定性。

Alliance Advisors董事總經理馮欣宜指出，外國投資機構一家公司，並沒有要求家族持股一定要很高，因為實際上發行就一定要有流通性，如果家族就去長期持有，會影響流通性跟交易量。所以外資機構看的是股東權益，如果沒有稀釋股東權益的公司，像是台積電，從來都有來自外資穩穩的支持，因此，公司去跟股東溝通或是面臨持股不足的時候，通常必須解釋自己公司不管接班或者專業性的團隊，是不是都重視到股東權益。