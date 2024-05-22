【時報記者林資傑台北報導】半導體設備廠家碩(6953)今（22）日召開股東常會，承認2023年財報及盈餘分派案。展望2024年，家碩預期半導體景氣將持續提升，將隨時關注市場變化，精進製程相關解決方案及拓展新市場，並將於南科三期啟動建廠計畫，以滿足長期發展需求。
家碩原名家登自動化，2016年7月自晶圓傳載解決方案廠家登的精密機械部門分割成立，主要提供應用於極紫外光（EUV）及高階製程的光罩傳載自動化技術解決方案，產品包括光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等。
家碩2023年營運業內外皆美，合併營收12.07億元、年增15.19％，使稅後淨利2.28億元、年增達12.21％，全數改寫新高，每股盈餘（EPS）8.36元。毛利率48.51％、營益率21.54％，亦分創新高及次高。董事會決議配息4.5元，已於3月21日除息。
家碩2024年首季合併營收3.31億元，季增達73.42％、年增12.82％，受稅費增加影響，稅後淨利0.51億元，季增達近3.16倍、但年減1.4％，每股盈餘1.87元。家碩13日以216.8元轉上櫃後觸及298元新高，隨後拉回257.5元後回升，今日小漲0.18％、收於272.5元。
家碩表示，今年地緣政治、通膨等大環境影響持續，但產業面在AI運算需求及汽車電動化帶動下，半導體景氣將持續提升。公司除隨時關注市場變化，並持續投入EUV光罩、先進光罩製程及物理氣相沉積（PVD）相關設備及關鍵零組件研發。
家碩表示，公司將精進製程相關解決方案及拓展新業務市場，並與母公司家登跟進拓展海外市場，已取得南科三期土地規畫興建5千坪工廠，預估下半年開工、2～2.5年後進入量產，滿足長期發展需求。法人看好家碩今年可望維持雙位數成長動能，帶動營運續創新高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：