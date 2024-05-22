【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年5月27日審議台特化公司(4772)上櫃案。
台特化公司主要從事特殊化學氣體之研發、製造與銷售，董事長為徐秀蘭，推薦證券商係元大證券及富邦證券，申請時資本額13億8236萬6000元；台特化公司112年營業收入為5億5352萬3000元，稅後淨利為1億5565萬3000元，每股盈餘為1.12元；113年第1季營業收入為2億1693萬4000元，稅後淨利為8102萬7000元，每股盈餘為0.58元。
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年5月27日審議台特化公司(4772)上櫃案。
台特化公司主要從事特殊化學氣體之研發、製造與銷售，董事長為徐秀蘭，推薦證券商係元大證券及富邦證券，申請時資本額13億8236萬6000元；台特化公司112年營業收入為5億5352萬3000元，稅後淨利為1億5565萬3000元，每股盈餘為1.12元；113年第1季營業收入為2億1693萬4000元，稅後淨利為8102萬7000元，每股盈餘為0.58元。
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