【時報編譯張朝欽綜合外電報導】挪威總理斯托雷(Jonas Gahr Stoere)在周三表示，挪威將承認巴勒斯坦為獨立國家，希望這將有助於實現它與以色列之間的和平。

消息人士指出，愛爾蘭和西班牙也將宣布承認巴勒斯坦。

歐盟成員國斯洛維尼亞(Slovenia)和馬爾他(Malta)最近幾週也表示，它們計畫承認巴勒斯坦，並說，「兩國」的解決方案對於該地區的持續和平至關重要。

斯托雷說：「在戰爭期間有成千上萬的人死傷，我們必須保持一件事，可以為以色列人和巴勒斯坦人提供安全家園，那就是兩個可以和平相處的國家」。

此前在聯合國193個成員國中，有143個國家承認巴勒斯坦國。

歐洲國家對此問題的態度有所不同。瑞典在十年前就承認了巴勒斯坦，而法國不打算承認巴勒斯坦，除非這可以成為推進和平的有效工具。

挪威長期以來一直表示，只有巴勒斯坦能對和平進程產生正面影響，並配合美國在這個問題上表態，挪威才會承認巴勒斯坦是一個國家。

挪威是美國親密盟友，它在近幾十年來，多次試圖推動以色列和巴勒斯坦之間的和平。