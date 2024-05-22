【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.南亞(1303)：每股成交價55.7元，成交量228萬3000股，成交金額1億2716萬3100元。

2.大魯閣(1432)：每股成交價18.1元，成交量378萬股，成交金額6841萬8000元。

3.榮成(1909)：每股成交價14.8元，成交量244萬1051股，成交金額3612萬7555元。

4.聯電(2303)：每股成交價54.94元，成交量30萬9000股，成交金額1697萬6460元。

5.台達電(2308)：每股成交價328.25元，成交量5萬4000股，成交金額1772萬5500元。

6.台達電(2308)：每股成交價327.89元，成交量7萬5000股，成交金額2459萬1750元。

7.楠梓電(2316)：每股成交價43元，成交量240萬股，成交金額1億320萬元。

8.台積電(2330)：每股成交價864元，成交量100萬股，成交金額8億6400萬元。

9.台積電(2330)：每股成交價861元，成交量6萬9000股，成交金額5940萬9000元。

10.台積電(2330)：每股成交價856.23元，成交量33萬6000股，成交金額2億8769萬3280元。

11.台積電(2330)：每股成交價856.22元，成交量37萬7400股，成交金額3億2313萬7428元。

12.台積電(2330)：每股成交價856.21元，成交量8萬1600股，成交金額6986萬6736元。

13.台積電(2330)：每股成交價845元，成交量45萬6000股，成交金額3億8532萬元。

14.智邦(2345)：每股成交價506元，成交量4萬2000股，成交金額2125萬2000元。

15.英業達(2356)：每股成交價55.75元，成交量57萬9000股，成交金額3227萬9250元。

16.華碩(2357)：每股成交價534元，成交量4萬8000股，成交金額2563萬2000元。

17.華碩(2357)：每股成交價523.5元，成交量10萬8000股，成交金額5653萬8000元。

18.廣達(2382)：每股成交價281.75元，成交量9萬1000股，成交金額2563萬9250元。

19.聯發科(2454)：每股成交價1181.03元，成交量3萬6040股，成交金額4256萬4321元。

20.聯發科(2454)：每股成交價1181.02元，成交量3萬1960股，成交金額3774萬5399元。

21.元大金(2885)：每股成交價33.28元，成交量60萬4000股，成交金額2010萬1120元。

22.嘉澤(3533)：每股成交價1685.65元，成交量3萬4310股，成交金額5783萬4652元。

23.嘉澤(3533)：每股成交價1685.64元，成交量3萬8690股，成交金額6521萬7412元。

24.億豐(8464)：每股成交價356元，成交量119萬3000股，成交金額4億2470萬8000元。

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