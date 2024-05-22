【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.南亞(1303)：每股成交價55.7元，成交量228萬3000股，成交金額1億2716萬3100元。
2.大魯閣(1432)：每股成交價18.1元，成交量378萬股，成交金額6841萬8000元。
3.榮成(1909)：每股成交價14.8元，成交量244萬1051股，成交金額3612萬7555元。
4.聯電(2303)：每股成交價54.94元，成交量30萬9000股，成交金額1697萬6460元。
5.台達電(2308)：每股成交價328.25元，成交量5萬4000股，成交金額1772萬5500元。
6.台達電(2308)：每股成交價327.89元，成交量7萬5000股，成交金額2459萬1750元。
7.楠梓電(2316)：每股成交價43元，成交量240萬股，成交金額1億320萬元。
8.台積電(2330)：每股成交價864元，成交量100萬股，成交金額8億6400萬元。
9.台積電(2330)：每股成交價861元，成交量6萬9000股，成交金額5940萬9000元。
10.台積電(2330)：每股成交價856.23元，成交量33萬6000股，成交金額2億8769萬3280元。
11.台積電(2330)：每股成交價856.22元，成交量37萬7400股，成交金額3億2313萬7428元。
12.台積電(2330)：每股成交價856.21元，成交量8萬1600股，成交金額6986萬6736元。
13.台積電(2330)：每股成交價845元，成交量45萬6000股，成交金額3億8532萬元。
14.智邦(2345)：每股成交價506元，成交量4萬2000股，成交金額2125萬2000元。
15.英業達(2356)：每股成交價55.75元，成交量57萬9000股，成交金額3227萬9250元。
16.華碩(2357)：每股成交價534元，成交量4萬8000股，成交金額2563萬2000元。
17.華碩(2357)：每股成交價523.5元，成交量10萬8000股，成交金額5653萬8000元。
18.廣達(2382)：每股成交價281.75元，成交量9萬1000股，成交金額2563萬9250元。
19.聯發科(2454)：每股成交價1181.03元，成交量3萬6040股，成交金額4256萬4321元。
20.聯發科(2454)：每股成交價1181.02元，成交量3萬1960股，成交金額3774萬5399元。
21.元大金(2885)：每股成交價33.28元，成交量60萬4000股，成交金額2010萬1120元。
22.嘉澤(3533)：每股成交價1685.65元，成交量3萬4310股，成交金額5783萬4652元。
23.嘉澤(3533)：每股成交價1685.64元，成交量3萬8690股，成交金額6521萬7412元。
24.億豐(8464)：每股成交價356元，成交量119萬3000股，成交金額4億2470萬8000元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：