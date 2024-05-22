萬海航運（2915）深耕印度，持續發展航線廣度，並於5月開航印尼至西印直航航線SI8（SOUTH EAST ASIA-INDIA SERVICE VIII） ，19日順利完成NSA首航靠泊BMCT碼頭。
此航線涵蓋遠東範圍，也提供雅加達、泗水等港口直靠服務，提供往返印尼和印度之間的客戶，更優質、迅速且綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。
SI8航線靠泊港口為：雅加達–泗水–新加坡–巴生北港–蒙德拉–孟買–巴生北港–雅加達。
萬海航運（2915）深耕印度，持續發展航線廣度，並於5月開航印尼至西印直航航線SI8（SOUTH EAST ASIA-INDIA SERVICE VIII） ，19日順利完成NSA首航靠泊BMCT碼頭。
此航線涵蓋遠東範圍，也提供雅加達、泗水等港口直靠服務，提供往返印尼和印度之間的客戶，更優質、迅速且綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。
SI8航線靠泊港口為：雅加達–泗水–新加坡–巴生北港–蒙德拉–孟買–巴生北港–雅加達。
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