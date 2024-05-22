衛普實業在台灣舉辦的亞洲不織布展覽暨會議 (ANEX 2024) 展出「Where Less Equals More 少即是多」不織布永續創新方案，展示供應鏈製程整合管理、醫療材料回收以及推動循環經濟的最新進展，實踐材料的高效再利用。
衛普實業擁有不織布廠少有的膜材造粒、製程、印刷技術，結合不織布生產及貼合技術，為客戶節省多家供應商生產、品管、物流等時間及管理成本，增加溝通效率，也透過減少多家供應商運輸路程，有效降低生產過程碳排放。
衛普表示，醫用紡織品大多為拋棄式產品，為符合衛生、醫療、滅菌等不同需求，醫用紡織品多為複合型材質，也造成不易回收的結果。衛普的創新來自於使用易於回收的PP膜和PP不織布同材質醫療材料，在提供安全保護的同時也兼具永續。
透過「循環再利用 不織布重生」計劃，衛普將製程中產生的不織布餘料回收，結合膜材及自黏膠賦予一個全新「自黏薄墊」，期望透過產品新生命，達到真正的零廢棄 - 降低餘料。
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