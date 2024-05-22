中華車（2204）22日法說會正式揭露，旗下MG將於第二季內導入全新跨界電動車MG4，為台灣電動車市場提供更多元選擇。不過，中華車說明，因屬純電車款，台灣車主對電動車仍屬小眾市場，因此銷量看法也較為保守。
在銷量看法採較為穩健保守的狀態下，中華車表示，MG4的上市，對於產能預料將不會有太大影響。
中華車指出，MG產能目前已經拉升至每個月2,000輛以上，接下來在產能規劃上，會配合市場需求來擴充，沒有問題。中華車表示，MG4在海外市場相當受到肯定，因此內部產品相當有信心。
中華車說明，第二季共有兩款新車型導入計畫，除MG將導入全新跨界電動車MG4，為台灣電動車市場提供更多元的選擇，eMOVING也將推出全新EZ-R全能通勤車，將獨家導入雲端鑰匙。
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