2024 WCC馬來西亞世界廚藝大賽於5月16至18日在柔佛州新山市Persada Johor國際會議中心舉行，台南晶英酒店點心房主廚廖楷平與ROBIN'S牛排館領班劉韋宗成功摘下4面特級金牌、5面金牌與1面銀牌的佳績，報名參賽項目全數獲獎。此外，廚藝創作副總監鄭安宏更是受邀以名廚身份擔任評審，並於現場展演「鮮魚芙蓉捲」料理與世界級廚師交流。為慶祝得獎，台南晶英酒店即日起至5月29日推出多項餐飲優惠，享用ROBIN'S牛排館平日午間自助沙拉吧，四人同行一人免費，另外持館內消費發票至外賣中心購買烘焙商品，享全面第二件半價折扣。

馬來西亞世界廚藝大賽（World Chefs Championship）規模一年比一年盛大，匯集世界各地共來自台灣、新加坡、澳洲、中國、印尼、紐西蘭等11國家和地區的優秀廚藝人才與職人前往爭奪廚神頭銜，今年第三屆共吸引1,790位參賽者角逐包括烘焙西點、西餐美食、馬來傳統料理、日式美食、印尼美食、咖啡師等210個比賽項目，開幕當天柔佛州大臣拿督翁哈菲茲Onn Hafiz Ghazi更親臨會場支持，可見當地政府對於此賽事相當重視。

台南晶英酒店總經理、同時也是晶華國際酒店集團人資長李靖文表示，台南晶英邁入第十個年頭，在餐飲領域冀望能夠更加突破創新，除了往年舉辦客座主廚活動讓廚房團隊見識到不同主廚的食材運用與烹飪技法，今年也開始鼓勵廚師參與各項國際廚藝競賽，吸收業界美食料理趨勢，藉此栽培具有潛力的餐飲人才。本次WCC大賽飯店主廚團隊榮獲十面獎牌與有榮焉，也期待未來培育出更多優秀廚藝好手。