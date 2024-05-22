占地403.89公頃的14期重劃區，是台中40年來規劃面積最大的重劃區，自2021年開發至今，推案戶數逾3000戶，加上建蔽率50%、容積率140%，造就稀有的低密度、高綠覆特性，吸引全台一線建商搶進佈局，也為區域房價創造想像空間，專家表示，若以相鄰的水湳經貿園區為基準，14期預售單價「坐六望七」，加以區域建設題材豐富，未來必成房價保值區段。
而14期重劃區前兩年推案多集中在仁平段、美和段與敦和段，但在今年3月台中巨蛋園區正式動工後，該重劃區的開發焦點，就移轉到座落台中巨蛋與漢神洲際中心點、擁有最強利多的「洲際段」。
台中巨蛋由日本建築師隈研吾設計，是全國唯一雙場館設計的黃金級綠建築，主場館可容納1.55萬人，副場館可容納5千人，未來將成為中台灣最大的室內體育賽事與藝文展演場域；預計2025年底營運的漢神洲際購物中心，營業面積達3.4萬坪，未來其規模將超越台中新光三越，成為台中市心最大的購物商城。
在交通方面，14期洲際段擁有74號崇德與北屯二雙匝道，繼國道四號銜接台74線潭子系統交流道啟用後，國道一號銜接台74線大雅系統交流道也將於今年5月完工，未來將輕鬆接軌雙國道、雙園區，20分鐘內可串聯中科台積電園區，往南銜接太子置地廣場、北屯國民運動中心等新興建設，往西同步水湳經貿500億建設願景，彷彿眾星拱月的城市新中心，價值性也漸漸浮現。
14期洲際段還鄰近中台灣最頂級的雙語校區，匯集馬禮遜美國學校、明道普霖斯頓小學、衛道中學、慎齋小學……等外僑名校與頂尖私校，節省上下課接送時間；區域內還有四張犁公園、公34、公35、上石碑圳公園等逾2.6萬坪公園綠地，近距離享受文豐綠海薰陶，生活機能極豐富，也成為注重環境教育的菁英族群置產首選。
台中品牌建商惠宇建設亦於14期積極佈局，率先整合洲際段核心近四千坪土地，造就前所未有的生活規格，未來預計分為兩期推案，2024年Q2將由「惠宇The Grand」率先登場，稀有完整2,664坪基地、三面臨路大器尺度，將是區域少見的適居產品。
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