台灣創投多元尋求國際科技新創，合庫創投備妥1,000萬英鎊目標英國科技產業，鎖定深度技術（deep tech）、潔淨科技、衛生醫療／醫療科技（MedTech）等尖端科技新創事業，並準備把投資成功的前瞻技術帶回台灣進行製造量產，協助台灣製造業升級。

在英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）和合作金庫金控董事長董瑞斌的見證下，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）與合作金庫創業投資公司（合庫創投）董事長袁中越22日簽署合作備忘錄（MOU）。英國在台辦事處表示，此筆投資將加入英國蓬勃科技生態系統的技術進步，是台英強化創新技術合作之關鍵指標，促成台英雙邊貿易與投資關係的新篇章。

董瑞斌表示，合庫創投已營運8年，原有資金幾乎都投資出去，現階段正全新募資，除了金控會全力支持，更鼓勵合庫創投善用海外的多元投資，把國際上已完成POC（概念實驗）的前瞻技術，透過投資組合帶回台灣，台灣有全世界最強的量產製造能力，讓台英的科技合作更臻完美。

英國在台辦事處表示，英國和台灣在去年11月簽署了雙邊「提升貿易夥伴關係（Enhanced Trade Partnership，ETP）」協議，同意就雙邊投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排等三大合作領域展開談判。鼓勵雙邊投資是台英ETP協議目標的核心之一。

英國在台辦事處是代表英國政府的駐台官方機構，此次與合庫創投的合作備忘錄強調ETP協議的核心目標，開啟促進台英雙邊經濟成長與創新的新合作時代。英國在台辦事處代表鄧元翰表示，現在正是台灣投資英國科技產業的最佳時機，英國蓬勃發展的科技生態系統，是世界領先的量子科技、人工智慧（AI）和醫療科技創新公司的大本營，已有168家英國企業被列為獨角獸新創事業，超越德國、法國兩國之總和。英國是國際公認的首選創投投資目的地，去年（2023年）吸引了231億英鎊的國際創投資金，居歐洲之冠，全球則名列第三，僅次於美國和中國。

英國對台貿易特使福克納勛爵為英國首相任命，目前正在台灣訪問。他表示，英國在技術、人才和研發方面擁有國際領導地位，未來20年都將是歐洲創新之關鍵領導角色；英國科技產業總值已經高達1兆美元――其他達成此里程碑的國家僅有美、中。以英國科技和創投生態系統的規模來看，對台灣的創投投資深具說服力。