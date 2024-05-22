NCC於22日委員會議通過調降2025~2028年行動通信網路語音接續費，服務市場之顯著地位者接續費上限，將逐年調降為每分鐘0.386、0.366、0.348、及0.330元，每年降幅約5.2％，希望促成電信三雄再降行動語音資費。

接續費是電信業者訂定語音服務零售價通信費時，必需考量的一項中間成本，NCC自2010年實施接續費調降措施，以當年降至0.571元，2028年規畫降至0.330元來看，累計降幅約42.3％左右。

NCC表示，新費率預計自2025年1月起實施至2028年12月31日。根據我國電信業者2024年6月30日關閉3G語音網路之規劃，設定3G網路於2024年後關閉，以及電信網路於2024年VoLTE互連作為費率計算情境，並保留3G網路介接設備作為傳統TDM市話語音傳輸元件等條件進行試算。

NCC進一步說明，接續費是兩個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者（包括中華電、台灣大、遠傳電信）應支付另一方網路業者的費用。接續費是業者訂定語音服務零售價通信費時必需考量的一項中間成本，倘有業者訂定過高之接續費，將迫使與其互連之業者，在訂定零售價時面臨無法競爭之壓力，最終亦將影響到消費者權益。

因此國際標竿國家多將接續費納入管制，且以成本計價原則進行監理，透過接續費價格的引導，使業者能持續投資最新、最具成本效率的網路來提供更優品質、更多元、更創新的服務，達成「促進業者競爭」及「維護消費者權益」等目標。