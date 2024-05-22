高通膨時代來臨！有人說，現在錢不花掉，就會被物價吃掉，主計總處最新統計，今（2024）年3月全體受僱員工經常性薪資平均為46,062元，十年前（2014年）的經常性薪資平均為3,7462元，增加了足足8,600元，看似薪水年年漲，物質生活其實沒有因此躍進。
物價漲得比利息快，連年加薪也沒賺到錢，甚至還連本帶利的縮水了！但如果20幾歲的時候不存錢，到了40多歲以後，隨著年紀越大，看起來收入會變多，但開銷也同步增大，更難存到錢，隨著壽命越來越長，高通膨環境更會讓我們陷入絕望的貧窮。
投資專家給忠告，「你賺的錢不是你的錢，你存的1塊錢才是你的錢」，與其成為存不了錢的月光族耍廢，不如強迫自己儲蓄，將「剩餘的錢」存下來，透過先確定想存的錢是「本來沒有的東西」，來調整支出。
也可買個市值型ETF，好好放著5、10年，「市值型ETF長期績效勝於高股息ETF」，例如元大台灣50（0050）、元大台灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳50（00923）等。
或是買間自住的房子，雖然每個月得還銀行房貸，但房貸中只有利息是給銀行的，本金還是屬於自己，房貸總利息也遠遠小於房租總額，30、40年過去了，即使不會成為富人，也不會一無所有。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：