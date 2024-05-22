高通膨時代來臨！有人說，現在錢不花掉，就會被物價吃掉，主計總處最新統計，今（2024）年3月全體受僱員工經常性薪資平均為46,062元，十年前（2014年）的經常性薪資平均為3,7462元，增加了足足8,600元，看似薪水年年漲，物質生活其實沒有因此躍進。

物價漲得比利息快，連年加薪也沒賺到錢，甚至還連本帶利的縮水了！但如果20幾歲的時候不存錢，到了40多歲以後，隨著年紀越大，看起來收入會變多，但開銷也同步增大，更難存到錢，隨著壽命越來越長，高通膨環境更會讓我們陷入絕望的貧窮。

投資專家給忠告，「你賺的錢不是你的錢，你存的1塊錢才是你的錢」，與其成為存不了錢的月光族耍廢，不如強迫自己儲蓄，將「剩餘的錢」存下來，透過先確定想存的錢是「本來沒有的東西」，來調整支出。

也可買個市值型ETF，好好放著5、10年，「市值型ETF長期績效勝於高股息ETF」，例如元大台灣50（0050）、元大台灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳50（00923）等。

或是買間自住的房子，雖然每個月得還銀行房貸，但房貸中只有利息是給銀行的，本金還是屬於自己，房貸總利息也遠遠小於房租總額，30、40年過去了，即使不會成為富人，也不會一無所有。