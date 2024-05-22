【時報記者葉時安台北報導】第一銅(2009)受惠銅價頻頻登高檔，周三股價一度重返60元關卡，登上近3年新高，5月以來累積漲幅達21.29%，外資連4天大買超力挺。第一銅今年4月本期淨利0.12億元，年增206.78%；單月每股盈餘0.03元，年增200.00%。
第一銅今年4月營收2.64億元，年增34.94%；本期淨利0.12億元，年增206.78%；單月每股盈餘0.03元，年增200.00%。今年第一季6.51億元，年增3.74%；本期淨利73萬元，年減79.38%。第一銅係因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
美國通膨數據緩步下滑，美國聯準會Fed可能提前降息預期，以及伊朗總統墜機身亡使中東地緣政治緊張局勢升高，金銅貴重金屬價格高昂，使得第一銅股價頻頻創高，周三股價衝上64.1元，登上近3年新高，5月以來累積漲幅達21.29%。
因市場評估並等待美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要的公布，以利於進一步了解央行的利率路徑，影響美元指數保持強勢，美元走強使得以美元計價的大宗商品變得更加昂貴失去吸引力，加上在近期銅價創下歷史新高且庫存增加後，最大消費國中國的實體需求疲軟也對銅造成壓力，致倫敦(LME)銅價周三高檔回落下跌。不過受惠電動車、AI題材，加上中國大陸祭出激勵房市政策，後續銅需仍可望熱絡向上。
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