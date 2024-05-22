台灣位處地震帶上，尤其以近來地震頻發，令人感到餘悸猶存，因此近期有許多消費者由大樓型產品開始轉向關注透天型別墅產品，由知名口碑建商「麗寶建設」於淡海新市鎮推出的大型電梯別墅社區「天水一墅」於近期詢問熱度破表，
據了解，麗寶建設「天水一墅」社區，面積約6,300坪的大基地，只規劃有122席次電梯別墅，社區整體呈現出法式莊園的渡假氛圍，尤其在價格上更是超值，總價約3,288至4,500萬即可購得90-100坪獨門獨院，配有雙車位的社區型電梯別墅。
「天水一墅」業者表示，3大2好1超值是消費者對於我們這個建案回饋，3大包含有(1)約6,300坪的大基地。(2) 90-100坪獨門獨院的別墅大空間。(3)媲美星級飯店的會館設施。2好則指的是，建案基地一旁就是公司田溪生態河景加上萬坪公園休閒綠地，享受自然環境的好風光。以及鄰近輕軌捷運義山站及家樂福的好機能。此外未來淡江大橋、淡北道路完工後，車程約20分鐘北士科、30分鐘到板橋，還有輕軌藍海線：淡海輕軌第一期「綠山線」已於2018年12月23日完工通車，第二期「藍海線」將沿淡水河岸銜接捷運淡水站，預計2029完工通車，非常值得在工程期間搶先入手，喜獲未來增值利多。
在產品佳，以及未來建設利多加持下，「天水一墅」近期開案後，就吸引到許多來自雙北市區及外縣市的客人，像是科技業工程師及醫師等白領階層的客群賞屋，其實過往透天給人的印象是退休族及家庭客居多，但據我們觀察近期賞屋的客人年齡層多約40~50歲的青壯階層，也代表了年輕一代族群對於生活品質追求的提升。
社區已購客表示，其實自己很喜歡別墅型產品，但雙北許多別墅社區多位在山區，加上總價偏高，如陽明山、新店華城等，總價動輒破億，而市中心的電梯別墅產品本就極為稀有，向來備受層峰人士青睞。看到「天水一墅」建案真的是喜獲至寶，不僅價格迷人，還兼具有生活機能及生態景觀兼備的優勢， 是我夢想中的電梯別墅社區。
「天水一墅」建案，基地面積約6,300坪，就規劃有3500坪中庭花園步道，還有媲美星級度假飯店的獨棟崗石VILLA會館，會館設有LOBBY、交誼廳、宴會廳、露天泳池、英倫風撞球室、健身房、瑜珈室、KTV等豐富公設，加上自己如果有宴客需求，還可以聘請私廚在社區的宴會廳廚房準備特色佳餚，與至親好友相聚盡歡，款待賓客，生活不就是應該要好好享受嗎?
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：