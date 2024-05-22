鐮嘴垂耳鴉（huia）（維基百科）

一根已經滅絕的紐西蘭鐮嘴垂耳鴉（huia）的羽毛在拍賣會上以46,521.50紐幣（約28,417美元）的價格被售出，創下了世界紀錄。

《BBC》報導，這根羽毛原本預計只能拍賣到3,000元紐幣左右，但卻以高出同類羽毛拍賣紀錄450％的價格成交，拍賣公司如此表示。

對於紐西蘭的原住民毛利人來說，鐮嘴垂耳鴉是神聖的存在。牠們的羽毛常被酋長和家人戴在頭飾上，也作為禮物贈與或交易使用。

根據紐西蘭博物館的記載，這種鳥的最後確認出沒是在1907年，但在那之後的20到30年間，仍有未經證實的目擊報告。

鐮嘴垂耳鴉是紐西蘭本地的一種小型雀科鳥類，以其優美羽毛和精湛跳躍能力著稱，其翼羽尖端有獨特的白色邊緣尤其顯眼。

Webb's拍賣公司裝飾藝術部主管Leah Morris表示，這根售出的羽毛「狀況很好」。她說，「它依然保有獨特的光澤，也沒有蟲蛀的破損。」

她補充說，拍賣行已將這根羽毛裱框在防紫外線玻璃後，並使用了檔案用紙，這意味著它將能「長期保存下去」。

這根羽毛也獲得了毛利文物保護系統的註冊認證。只有取得執照的收藏家才能購買，且未經紐西蘭文化遺產部門許可，不得將其帶出國外。

Morris女士還表示，來自紐西蘭人的高度興趣和熱情也推高了拍賣價格。

「我們有史以來第一次看到這麼多人想申請成為註冊收藏家，」她說，「在紐西蘭，我們如此重視對土地、環境以及動植物的保護。」

「我想或許正因為這種鳥已經滅絕，我們才會把目光投向紐西蘭其他鳥類，並希望避免這種情況再度發生，」她補充道。

據紐西蘭博物館記載，在歐洲人抵達紐西蘭之前，鐮嘴垂耳鴉的羽毛就已經是毛利人身份地位的象徵。這種本來就稀有的鳥類後來因受到收藏家和時裝商人的青睞，最終走向滅絕。