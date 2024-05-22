【時報-台北電】散熱模組廠尼得科超眾（6230）自結4月合併獲利500萬元，每股盈餘0.06元。

尼得科超眾公告4月營收6.68億元，年減29%；稅前淨利1200萬元，年減83%；稅後淨利500萬元，年減90%；單月每股盈餘0.06元。

尼得科超眾因母公司Nidec接獲大單，擬擴增伺服器水冷模組CDU(冷卻液分配裝置)產能，激勵尼得科超眾從4月16日收盤187元，漲到今盤中新高403.5元，短短一個多月即大漲逾1.1倍。今日收盤小漲1元至368元，盤中及收盤價均創下歷史新天價。

尼得科超眾今年第一季營收17.68億元，年減40%；歸屬於母公司業主淨利4600萬元，年減約53%，單季每股盈餘0.53元。前4月每股盈餘約為0.59元（編輯：沈培華）