【時報編譯張朝欽綜合外電報導】與大陸股市一樣，港股周三變化不大，午後收窄漲幅，最終收在小跌。
周三香港恆生綜合指數收盤跌25.02點或0.13%，為19195.6點。國企股(H股)跌0.1%，為6818點。科技指數漲0.3%，為3993點。
由於觀望今日稍晚輝達(Nvidia)財報的公布，交易所成交量萎縮至1266港元，為近兩周最低金額。
網路科技股漲跌不一，騰訊升0.2%，阿里巴巴跌1.7%，京東跌2.2%。
聯想周二推出AI PC，結合微軟的Copilo和高通的XElite晶片，收盤大漲12.2%，為11.42港元。
此外大摩看好聯想AI PC，列為首選股，並大幅調升目標價至15港元，評級上調至增持。
小鵬公布上季業績，虧損減少到14億人民幣，周三股價大漲13.1%，至34.65港元。其它汽車股也彈高，理想升1.9%，蔚來漲5.3%。然而僅比亞迪跌1.3%。
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