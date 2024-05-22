主計總處22日公布最新4月失業率為3.36％，月減0.02個百分點，為近24年來同月最低水準；統計也同步顯示，1至4月失業率平均亦為3.36％，較上年同期下降0.16個百分點，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，整體勞動市場呈穩定狀況。
陳惠欣進一步指出，內需服務業持續復甦，例如住宿餐飲業自疫情過後、累計20個月就業人數增加3.5萬人，製造業加班工時也向上，都證明整體景氣朝穩定的方向發展。
主計總處表示，4月失業人數為40.3萬人，較上月減少2000人，初次尋職失業者及對原有工作不滿意而失業者分別減少2000人和1000人；4月就業人數為1157.9萬人，較上月減少2000人，陳惠欣分析，主要是清明連假後，臨時性工作結束所致，其中，又以批發零售業月減3000 人最顯著。
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