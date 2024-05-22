【時報記者莊丙農台北報導】為因應印度市場發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海(2615)深耕印度，持續發展航線廣度，於今年5月份開航印尼至西印直航航線SI8（SOUTH EAST ASIA-INDIA SERVICE VIII）。

5/19 SI8順利完成NSA首航靠泊BMCT碼頭，此航線除涵蓋遠東範圍外亦提供雅加達、泗水等港口直靠服務，提供往返印尼和印度之間的客戶，更為綿密運輸服務，以滿足客戶需求。

萬海指出，SI8航線靠泊港口為：雅加達-泗水-新加坡-巴生北港-蒙德拉-孟買-巴生北港-雅加達。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲9.3％，全球運價呈現上漲，除了歐美線彈升外，亞洲區的東南亞航線漲幅也超過10％，而亞洲線5月下旬出口需求持續增加，多數航線艙位吃緊，整體裝載率超過90％，對萬海未來兩季都帶來正面效應。