【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.52億元及買超39.64億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，9檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超5萬7776張，仁寶(2324)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超5萬3931張及買超5萬2324張。第四及第五名為友達(2409)、台泥(1101)，其他依序為正新(2105)、元大金(2885)、台積電(2330)、輔信(2405)及中華電(2412)。
整體觀察，今日7檔為電子股，前三名聯電、仁寶、宏碁均獲三大法人買超破5萬張，榜首聯電新加坡Fab 12i新廠上機，今日再獲三大法人加碼大買5.7萬張，目前已連9敲進。輝達即將發布財報，AI概念股股價先表態，仁寶轉大買5.3萬張；AI PC火熱，宏碁今日股價飆漲停，今日亦獲三大法人轉買5.2萬張。權王台積電今日股價創新天價，三大法人加碼買1.3萬張。
●三大法人22日買超前十名：
1.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，三大法人買超5萬7776張。
2.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，三大法人買超5萬3931張。
3.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，三大法人買超5萬2324張。
4.友達(2409)收18.40元，漲0.50元或2.79%，三大法人買超2萬7994張。
5.台泥(1101)收34.35元，漲1.00元或3.00%，三大法人買超2萬3930張。
6.正新(2105)收59.30元，漲5.30元或9.81%，三大法人買超2萬1639張。
7.元大金(2885)收33.35元，漲1.30元或4.06%，三大法人買超1萬6493張。
8.台積電(2330)收864.00元，漲23.00元或2.73%，三大法人買超1萬3645張。
9.輔信(2405)收20.15元，漲0.80元或4.13%，三大法人買超1萬281張。
10.中華電(2412)收127.00元，漲0.50元或0.40%，三大法人買超9392張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超15萬4551張，其中外資買超8萬8303張、投信買超5萬9704張、自營商買超6543張；融資減7699張、融券增463張，券資比4.51%。
2.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬1421張，其中外資買超9721張、投信買超952張、自營商買超747張；融資減1563張、融券增29張，券資比3.42%。
3.宏碁(2353)三大法人累計賣超658張，其中外資賣超6978張、投信買超7349張、自營商賣超1029張；融資減3102張、融券增157張，券資比1.79%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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