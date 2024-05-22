【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.52億元及買超39.64億元。

投信今偏向逢高調節，單日賣超前10大有8檔收紅。最大苦主神達連挨5刀，累計賣超達5萬張；佳世達及貨櫃大哥長榮同步遭到連4賣。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，榜首為神達(3706)，賣超8084張，佳世達(2352)、長榮(2603)名列二、三名，分別賣超7753張及賣超6130張。第四及第五名為寶成(9904)、上海商銀(5876)，其他依序為矽格(6257)、南亞(1303)、致伸(4915)、聯強(2347)及英業達(2356)。

●投信22日賣超前十名：

1.神達(3706)收49.50元，漲1.55元或3.23%，投信賣超8084張。

2.佳世達(2352)收40.20元，漲0.30元或0.75%，投信賣超7753張。

3.長榮(2603)收209.00元，漲1.00元或0.48%，投信賣超6130張。

4.寶成(9904)收38.20元，漲0.15元或0.39%，投信賣超4659張。

5.上海商銀(5876)收47.80元，漲0.55元或1.16%，投信賣超4454張。

6.矽格(6257)收79.10元，漲0.10元或0.13%，投信賣超3927張。

7.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，投信賣超3538張。

8.致伸(4915)收96.40元，漲2.70元或2.88%，投信賣超3484張。

9.聯強(2347)收81.30元，跌2.00元或2.40%，投信賣超3179張。

10.英業達(2356)收55.70元，漲1.20元或2.20%，投信賣超3175張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.神達(3706)三大法人累計買超7548張，其中外資買超5萬93張、投信賣超4萬2304張、自營商賣超240張；融資減2021張、融券增53張，券資比2.16%。

2.佳世達(2352)三大法人累計賣超5007張，其中外資買超1萬3561張、投信賣超1萬9084張、自營商買超515張；融資增550張、融券減60張，券資比12.03%。

3.長榮(2603)三大法人累計賣超6134張，其中外資買超2萬1755張、投信賣超2萬2036張、自營商賣超5853張；融資減2009張、融券減698張，券資比14.63%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)