【時報-台北電】台股22日受惠台積電(2330)再刷新高價864元、市值22.41兆元衝上激勵，加權指數飆漲315.08點或1.48%，收21551.83點、再創新天價，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資終結連2賣、反手掃貨321.11億元，自營商跟買39.64億元，但投信卻轉賣超2.52億元。
今日投信買超前十大個股中，電金傳雨露均霑，但前4名由金融通包，且全數買超逾萬張，惟分居1、4名的玉山金(2884)、永豐金(2890)卻在外資空頭緊咬續倒貨下，股價雙雙收黑逾1%。
而投信今日買超前十大中，股價表現最搶眼的非仁寶、宏碁莫屬。位列第7名的仁寶(2324)，除獲投信連6買外、外資也猛進近4萬張，使得今日成交量爆衝至15.5萬餘張，股價收高9.66%、達40.3元；同為電腦設備廠的宏碁(2353)亦除投信轉買超3602張外，外資也大舉回補4.2萬餘張，成交量同樣暴衝至18.1萬餘張，股價收漲停53元。
依類別分，3檔電子股、4檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為玉山金(2884)，買超1萬9453張，第一金(2892)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超1萬5553張及買超1萬5058張。第四及第五名為永豐金(2890)、聯電(2303)，其他依序為長榮航(2618)、仁寶(2324)、大成鋼(2027)、宏碁(2353)及漢翔(2634)。
●投信22日買超前十名：
1.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，投信買超1萬9453張。
2.第一金(2892)收28.50元，漲0.15元或0.53%，投信買超1萬5553張。
3.中信金(2891)收37.90元，漲0.15元或0.40%，投信買超1萬5058張。
4.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，投信買超1萬3356張。
5.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，投信買超1萬2679張。
6.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，投信買超1萬2217張。
7.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，投信買超7149張。
8.大成鋼(2027)收39.30元，跌0.75元或1.87%，投信買超5541張。
9.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，投信買超3601張。
10.漢翔(2634)收54.60元，跌1.30元或2.33%，投信買超2868張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.玉山金(2884)三大法人累計買超6萬5919張，其中外資賣超7萬1186張、投信買超13萬6503張、自營商買超602張；融資減1072張、融券增111張，券資比4.43%。
2.第一金(2892)三大法人累計買超6萬1744張，其中外資賣超2萬1490張、投信買超8萬742張、自營商買超2492張；融資減1270張、融券增36張，券資比0.83%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超4萬2625張，其中外資賣超3萬9027張、投信買超8萬1760張、自營商賣超107張；融資減1609張、融券增215張，券資比7.14%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：