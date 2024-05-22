【時報-台北電】台股22日受惠台積電(2330)再刷新高價864元、市值22.41兆元衝上激勵，加權指數飆漲315.08點或1.48%，收21551.83點、再創新天價，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資終結連2賣、反手掃貨321.11億元，自營商跟買39.64億元，但投信卻轉賣超2.52億元。

今日投信買超前十大個股中，電金傳雨露均霑，但前4名由金融通包，且全數買超逾萬張，惟分居1、4名的玉山金(2884)、永豐金(2890)卻在外資空頭緊咬續倒貨下，股價雙雙收黑逾1%。

而投信今日買超前十大中，股價表現最搶眼的非仁寶、宏碁莫屬。位列第7名的仁寶(2324)，除獲投信連6買外、外資也猛進近4萬張，使得今日成交量爆衝至15.5萬餘張，股價收高9.66%、達40.3元；同為電腦設備廠的宏碁(2353)亦除投信轉買超3602張外，外資也大舉回補4.2萬餘張，成交量同樣暴衝至18.1萬餘張，股價收漲停53元。

依類別分，3檔電子股、4檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為玉山金(2884)，買超1萬9453張，第一金(2892)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超1萬5553張及買超1萬5058張。第四及第五名為永豐金(2890)、聯電(2303)，其他依序為長榮航(2618)、仁寶(2324)、大成鋼(2027)、宏碁(2353)及漢翔(2634)。

●投信22日買超前十名：

1.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，投信買超1萬9453張。

2.第一金(2892)收28.50元，漲0.15元或0.53%，投信買超1萬5553張。

3.中信金(2891)收37.90元，漲0.15元或0.40%，投信買超1萬5058張。

4.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，投信買超1萬3356張。

5.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，投信買超1萬2679張。

6.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，投信買超1萬2217張。

7.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，投信買超7149張。

8.大成鋼(2027)收39.30元，跌0.75元或1.87%，投信買超5541張。

9.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，投信買超3601張。

10.漢翔(2634)收54.60元，跌1.30元或2.33%，投信買超2868張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計買超6萬5919張，其中外資賣超7萬1186張、投信買超13萬6503張、自營商買超602張；融資減1072張、融券增111張，券資比4.43%。

2.第一金(2892)三大法人累計買超6萬1744張，其中外資賣超2萬1490張、投信買超8萬742張、自營商買超2492張；融資減1270張、融券增36張，券資比0.83%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超4萬2625張，其中外資賣超3萬9027張、投信買超8萬1760張、自營商賣超107張；融資減1609張、融券增215張，券資比7.14%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)