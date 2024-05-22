【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.52億元及買超39.64億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、5檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超3萬3058張，玉山金(2884)、長榮航(2618)名列二、三名，分別賣超3萬2307張及賣超2萬8440張。第四及第五名為群創(3481)、永豐金(2890)，其他依序為南亞(1303)、中信金(2891)、第一金(2892)、三商壽(2867)及鴻準(2354)。

外資前十賣壓持續鎖定傳產及金融股，賣五檔金控，且對玉山金、中信金、永豐金皆為連四賣，對第一金連二天賣超，對三商壽為由買轉賣。

傳產則對中鋼加重賣壓，對長榮航連四天賣超。對南亞連二天賣超。

電子只賣群創、鴻準，對群創連二賣，對鴻準轉賣。

●外資22日賣超前十名：

1.中鋼(2002)收24.60元，跌0.30元或1.20%，外資賣超3萬3058張。

2.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，外資賣超3萬2307張。

3.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，外資賣超2萬8440張。

4.群創(3481)收14.00元，漲0.65元或4.87%，外資賣超2萬2531張。

5.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，外資賣超2萬2053張。

6.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，外資賣超1萬6469張。

7.中信金(2891)收37.90元，漲0.15元或0.40%，外資賣超1萬3122張。

8.第一金(2892)收28.50元，漲0.15元或0.53%，外資賣超1萬322張。

9.三商壽(2867)收7.02元，跌0.20元或2.77%，外資賣超1萬308張。

10.鴻準(2354)收63.60元，跌1.20元或1.85%，外資賣超9023張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鋼(2002)三大法人累計買超1萬9498張，其中外資買超1萬6868張、投信買超986張、自營商買超1643張；融資增937張、融券減33張，券資比0.76%。

2.玉山金(2884)三大法人累計買超6萬5919張，其中外資賣超7萬1186張、投信買超13萬6503張、自營商買超602張；融資減1072張、融券增111張，券資比4.43%。

3.長榮航(2618)三大法人累計買超5萬8189張，其中外資賣超2萬9304張、投信買超8萬9820張、自營商賣超2326張；融資減1萬5249張、融券減341張，券資比1.49%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）