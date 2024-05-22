【時報-台北電】不管輝達財報怎麼說，護國神山台積電強勢領軍帶領台股同創歷史新紀錄，22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.52億元及買超39.64億元。

外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為宏碁(2353)，買超4萬2441張，聯電(2303)、仁寶(2324)名列二、三名，分別買超4萬1181張及買超3萬9431張。第四及第五名為友達(2409)、台泥(1101)，其他依序為正新(2105)、元大金(2885)、台積電(2330)、上海商銀(5876)及輔信(2405)。

觀察外資買超前十大個股表現，全數破萬張追捧，前三大都是電子股，瘋搶3萬張起跳，輝達財報公布前夕，獲晶圓雙雄同聲表態力挺，聯電昨夜ADR漲1.07%，另新加坡Fab 12i第三期新廠完成上機，硬體建物今年中完成，點火今日大漲2%至55元改寫逾2年高點，更是吸引外資連6買，今日買超4.1萬張居第二大，台積電股價續創歷史高，也獲外資連2日補貨卡位。

另外，微軟推出AI PC，並將宏碁、華碩等台廠列為首波合作夥伴，外資終結連4賣翻多大敲宏碁4.2萬張居冠，推升其股價上午10點後即亮燈漲停鎖在53元，成交量暴增至18萬張，仁寶雖未能鎖住漲停也吸引外資搶抱3.9萬張，累計今日兩檔AIPC就買破8萬張。

●外資22日買超前十名：

1.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，外資買超4萬2441張。

2.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，外資買超4萬1181張。

3.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，外資買超3萬9431張。

4.友達(2409)收18.40元，漲0.50元或2.79%，外資買超2萬5179張。

5.台泥(1101)收34.35元，漲1.00元或3.00%，外資買超2萬2543張。

6.正新(2105)收59.30元，漲5.30元或9.81%，外資買超2萬1383張。

7.元大金(2885)收33.35元，漲1.30元或4.06%，外資買超1萬6444張。

8.台積電(2330)收864.00元，漲23.00元或2.73%，外資買超1萬2824張。

9.上海商銀(5876)收47.80元，漲0.55元或1.16%，外資買超1萬795張。

10.輔信(2405)收20.15元，漲0.80元或4.13%，外資買超1萬281張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.宏碁(2353)三大法人累計賣超658張，其中外資賣超6978張、投信買超7349張、自營商賣超1029張；融資減3102張、融券增157張，券資比1.79%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超15萬4551張，其中外資買超8萬8303張、投信買超5萬9704張、自營商買超6543張；融資減7699張、融券增463張，券資比4.51%。

3.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬1421張，其中外資買超9721張、投信買超952張、自營商買超747張；融資減1563張、融券增29張，券資比3.42%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)