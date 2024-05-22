【時報-台北電】元大金(2885)公布113年第1季財務報告：利息淨收益76.09億元，淨收益310.15億元，稅前淨利119.92億元，本期淨利99.58億元，歸屬於母公司業主淨利92.35億元，基本每股盈餘0.73元。(編輯：龍彩霖)

#元大金 #每股盈餘 #財務報告 #利息淨收益 #稅前淨利