【時報記者王逸芯台北報導】微軟Copilot+的登場!微軟、高通及OEM廠商共同宣布，推出主打AI人工智慧、搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的終端PC。OEM品牌一字排開，包括宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想、微軟和三星等，這也是首批提供Copilot+ PC體驗的裝置，透過晶片業者、OEM以及軟體巨頭的合作，共同瞄準AI PC商機。

高通技術公司行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian表示，高通與微軟合作，結合Snapdragon X系列的強大與Copilot+的豐富能力，實現突破性的AI功能，重新定義個人運算體驗，並提供具備領先業界的效能和多達數日的電池續航力。本次高通和全球OEM合作夥伴合作，推出了首批獨家搭載Snapdragon X系列的Copilot+ PC，具備多種外形尺寸和價位，使Windows PC處於技術前沿，讓使用者能在橫跨生產力、創造力和娛樂等各方面突破極限。

微軟Windows與裝置公司副總裁Pavan Davuluri表示，搭載由高通打造的Snapdragon X系列的Copilot+ PC將為Windows生態系帶來領先的每瓦效能，同時驅動突破性的AI體驗和電池續航力。這對Windows PC生態系來說是一個轉折點，由微軟與高通的深度夥伴關係促成。

高通瞄準Windows PC生態系，搶搭AI換機潮，搭載於Snapdragon X Elite的NPU能為筆記型電腦提供最高的每瓦NPU效能，強調比M3高出2.6倍，比Core Ultra 7高出5.4倍。此款NPU整合高通Hexagon NPU架構，可在超解析度(Super Resolution)等使用案例中提供高達每瓦24 TOPS的峰值效能。

目前首批搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的超過20款PC，由宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟和三星等OEM廠商推出，6月中旬後就會正式進入市場。