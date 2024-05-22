【時報記者林資傑台北報導】懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)今日參與櫃買業績發表會，公司預期2024年首季營運已落底，隨著訂單需求復甦、南科新廠投產及瓶頸改善，預期營收可望逐季提升，毛利率及獲利可望自第三季改善，全年應有望達成損平目標。
濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗。
濾能2024年首季合併營收0.87億元，季減1.92％、年減達49.67％，創歷年新低，營業虧損0.4億元，較去年第四季及同期轉虧，為歷年第三低。儘管匯兌收益帶動業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後虧損0.31億元，仍創歷年次低，每股虧損1.4元。
濾能財務長暨發言人阮士原表示，受景氣下行、市場競爭及原物料價格上漲等因素影響，公司營運自去年起確實受到一定衝擊，今年首季市況需求持續低迷，加上南科新廠尚未產生貢獻，使毛利率下探1.7％新低，坦言營運狀況確實不甚理想。
濾能前4月合併營收1.36億元、年減37.53％，續處同期新低。不過，4月合併營收0.48億元，月增2.48％、年增10.1％，回升至近13月高。阮士原表示，公司營收已於首季落底，隨著訂單展望轉佳，預期營收有望逐季回升，毛利率則可望自第三季起改善。
阮士原指出，公司產品開發已從1.0的指向性化學濾網，邁進「耗材設備化」的4.0階段，透過設備、耗材、循環經濟三軸開發布局，提供包括濾網耗材及AMC防治設備的整體解決方案。其中，AMC防治設備技術發展狀況優於公司預期，目前正與客戶進行測試中。
同時，濾能南科新廠本季已逐步投產，惟初期尚須解決新技術導入問題，產能及良率尚待改善，壓抑毛利率表現。不過，阮士原表示最困難瓶頸已處理得差不多，目前產能已逐步拉升，自製率提升效益可望自第三季起逐步顯現，有助毛利率及整體營運狀況改善。
阮士原指出，南科廠將擴大公司整體產品銷量及類型，本季已逐漸感受客戶需求浮現，其中在美系客戶方面已陸續有所斬獲，預期訂單需求可望逐季提升。同時，高毛利的AMC防治設備亦有幾家客戶洽談中，若驗證進度順利，有機會在第四季帶來營運貢獻。
整體而言，濾能認為今年大環境景氣好轉，將有助公司營運正向發展，預期營收有望逐季提升，毛利率及獲利可望自第三季起改善，預期今年營運應有望達成損平目標。董事長黃銘文則表示，過去海外營收占比均低於5％，預期今明2年可望提升至約10％。
此外，濾能也開發新水下施工抗噪材料，搶進離岸風電裝置水下抗噪市場商機。公司坦言風電市場變數較多，今年目標完成客戶驗證、通過國產化項目清單，藉此爭取客戶採用，預期尚需一段時間才會產生較顯著效益。
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