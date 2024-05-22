【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股22日一開盤不久就跌到2,707.87點，所幸2700關卡尚有支撐，大盤又重回平盤附近，最後收在2,723.46點，微跌0.72點，幾乎收在平盤。另外，韓元小幅走升，外資買超2960億韓元。

韓國央行表示，當地4月PPI（生產者物價指數）已連續5個月上漲，月增0.3%，年增1.8%，部分原因是服務業和工業產品價格上漲所致。至於韓國4月消費者通膨上漲2.9%，是3個月以來首度跌破3%。

因出口穩定復甦，韓國6月企業信心已連3個月改善，暫時走出民間支出趨緩的陰霾，商業景氣指數（BSI）為74，略高於5月的73。其中，製造業BSI為76，非製造業則在72。但指數低於100，還是表示悲觀者居多。

個股方面，三星電子跌0.89%，SK海力士大漲2.97%。電池業者股價紅翻黑，LG Energy Solution跌0.14%，三星SDI也跌0.73%。韓元兌一美元在1362.9價位附近，韓元僅僅升值0.4元。