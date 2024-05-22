【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4458.55億元。三大法人買超358.23億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.52億元及買超39.64億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；賣超張數方面，7檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超3萬3016張，長榮航(2618)、南亞(1303)名列二、三名，分別賣超2萬1555張及賣超2萬54張。第四及第五名為玉山金(2884)、群創(3481)，其他依序為三商壽(2867)、燿華(2367)、鴻準(2354)、永豐金(2890)及晟銘電(3013)。

中鋼獲利吃補丸，前4月稅前淨利21.45億元、年增147.27%，短線股價走高到25.3元後法人開始獲利調節，21日買超轉賣超，今日更是擴大力道再賣3.3萬張，成為三大法人賣超第一名，在強大賣壓下，股價收在當日最低點24.6元，幾乎將5/10以來的漲幅都吐出。00940首次換股新納入長榮航，惟利多出盡加上兩岸觀光議題沒有進一步進展，法人先走為上，留下三根日K黑棒，呈現連3賣共52457張。第三名的南亞也遭提款逾2萬張，賣超前三名全是傳產股。

●三大法人22日賣超前十名：

1.中鋼(2002)收24.60元，跌0.30元或1.20%，三大法人賣超3萬3016張。

2.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，三大法人賣超2萬1555張。

3.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，三大法人賣超2萬54張。

4.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，三大法人賣超1萬2749張。

5.群創(3481)收14.00元，漲0.65元或4.87%，三大法人賣超1萬728張。

6.三商壽(2867)收7.02元，跌0.20元或2.77%，三大法人賣超1萬298張。

7.燿華(2367)收38.20元，跌0.95元或2.43%，三大法人賣超1萬251張。

8.鴻準(2354)收63.60元，跌1.20元或1.85%，三大法人賣超9794張。

9.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，三大法人賣超9008張。

10.晟銘電(3013)收89.10元，跌1.40元或1.55%，三大法人賣超8449張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鋼(2002)三大法人累計買超1萬9498張，其中外資買超1萬6868張、投信買超986張、自營商買超1643張；融資增937張、融券減33張，券資比0.76%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超5萬8189張，其中外資賣超2萬9304張、投信買超8萬9820張、自營商賣超2326張；融資減1萬5249張、融券減341張，券資比1.49%。

3.南亞(1303)三大法人累計賣超8653張，其中外資賣超1萬338張、投信買超540張、自營商買超1144張；融資增480張、融券增10張，券資比6.20%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：財經內容中心)