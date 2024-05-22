【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在人工智慧AI領頭羊NVIDIA公布最新財報之前，因缺乏多空方向性，日經指數22日顯得較為觀望。買氣沒回籠下，最後日經指數收在38,617.1點，跌329.83點或0.85%。東證收2,737.36點，也跌22.36點或0.81%。

分析師表示，全球股市都在等NVIDIA的財報結果，除了會先影響美股外，接著日股也會有波動。從4月初以來，日經就沒有收復過4萬大關，可能是因為日企財報普普，故買氣受阻，外資可能會賣超日股，改買海外較為強勁的股市。

個股漲跌互見，東京威力科創跌1.23%，愛德萬測試也跌0.8%。以海外市場為主的族群中，豐田跌1.43%，任天堂跌0.68%，索尼也跌0.54%。不過，軟銀卻逆勢大漲2.4%，大金工業也漲1.46%。

日本官方22日資料指出，在日圓走貶的推動下，4月份日本出口金額已連續5個月成長。不過，由於外部需求疲弱拖累成長，出口數量卻表現不佳。另外，日本3月核心機械訂單，不包括船舶與電力公司，月增2.9%，至9130億日圓，增幅較2月7.7%明顯較小，但超乎市場預期會減少2.2%。