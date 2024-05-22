【時報記者葉時安台北報導】綜合所得稅申報倒數10天，財政部台北國稅局表示，截至113年5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件(約占去年總申報件數663萬件之71%)，提醒尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，迅速完成申報。
該局說明，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證後，進入申報系統即可點擊下載今年新增之「查調資料稅額估算表」，輸入登入設定之檔案密碼(預設密碼為納稅義務人身分證統一編號)，即可開啟PDF檔檢視估算資料，檢視後如無須變更內容，只要回到手機報稅頁面，依照畫面顯示依序完成至步驟五，看到畫面出現「申報成功次數」即完成申報；如需編修所得或扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就順利完成報稅。
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